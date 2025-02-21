Osmaniye'de inşaat için açılan kuyuya düşen kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzunbanı Mahallesi Arif Usta Sokak'ta yapımı süren depo inşaatı için açılmış kuyuya bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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