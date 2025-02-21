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        Osmaniye'de inşaat için açılan kuyuya düşen kişi kurtarıldı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inşaat için açılan kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:24
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        Osmaniye'de inşaat için açılan kuyuya düşen kişi kurtarıldı
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde inşaat için açılan kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Uzunbanı Mahallesi Arif Usta Sokak'ta yapımı süren depo inşaatı için açılmış kuyuya bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ip yardımıyla kuyuya düşen Suriye uyruklu Muhammed Salih'i bulunduğu yerden çıkardı.

        Salih, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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