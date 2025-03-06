Osmaniye'de kopan kule vinçten düşen operatör öldü

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde, inşaat alanında çalışma yapan kule vincin bir parçası henüz bilinmeyen nedenle koptu.

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