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        Osmaniye'de kopan kule vinçten düşen operatör öldü

        Osmaniye'de inşaat çalışmaları sırasında kule vincin kopması sonucu zemine düşen operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:52
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        Osmaniye'de kopan kule vinçten düşen operatör öldü
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        Osmaniye'de inşaat çalışmaları sırasında kule vincin kopması sonucu zemine düşen operatör hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde, inşaat alanında çalışma yapan kule vincin bir parçası henüz bilinmeyen nedenle koptu.

        Kopan alanda bulunan vinç operatörü Bayram Çil, zemine düştü.

        Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vinç operatörü Bayram Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından Çil'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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