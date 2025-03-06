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        Kadirli'de "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:37
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        Kadirli'de "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın verdiği işaretle Cemalpaşa Mahallesi'nden başlayan koşuya 90 kişi katıldı.

        Sporcular, 3 kilometrelik parkuru Harkaçtığı köyünde tamamladı.

        Yarışta dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

        Ödül töreninde konuşan Olcar, "Kurtuluş Koşusu"na katılanlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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