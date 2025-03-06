Kadirli'de "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" gerçekleştirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kurtuluş Koşusu" gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'ın verdiği işaretle Cemalpaşa Mahallesi'nden başlayan koşuya 90 kişi katıldı.
Sporcular, 3 kilometrelik parkuru Harkaçtığı köyünde tamamladı.
Yarışta dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Ödül töreninde konuşan Olcar, "Kurtuluş Koşusu"na katılanlara teşekkür etti.
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