Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu

İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan Yoldaş, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olan Emir Fırat Yoldaş, iftar sonrası yürüyüş için kampüs arkasındaki çalılık alana gitti.

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