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        Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu

        Osmaniye'de yürüyüş için gittiği çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi, AFAD ekiplerince bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:42
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        Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu
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        Osmaniye'de yürüyüş için gittiği çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi, AFAD ekiplerince bulunarak hastaneye kaldırıldı.

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olan Emir Fırat Yoldaş, iftar sonrası yürüyüş için kampüs arkasındaki çalılık alana gitti.

        Karanlık nedeniyle yolunu kaybeden Yoldaş, yürürken düşerek bacağını kırdı.

        Yoldaş'ın telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yoldaş'ı kısa sürede buldu.

        İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan Yoldaş, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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