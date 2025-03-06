Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD ekiplerince bulundu
Osmaniye'de yürüyüş için gittiği çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi, AFAD ekiplerince bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de yürüyüş için gittiği çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi, AFAD ekiplerince bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenci olan Emir Fırat Yoldaş, iftar sonrası yürüyüş için kampüs arkasındaki çalılık alana gitti.
Karanlık nedeniyle yolunu kaybeden Yoldaş, yürürken düşerek bacağını kırdı.
Yoldaş'ın telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Yoldaş'ı kısa sürede buldu.
İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan Yoldaş, daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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