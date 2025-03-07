Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
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