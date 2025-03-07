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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:37
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        E.D. (40) idaresindeki otomobil ile Mustafa Kevuk'un (28) kullandığı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak köyü yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Tuğba Doğan (37), sürücü Mustafa Kevuk ve Mahmut Kevuk (59), kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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