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        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır şoförü kocasıyla yaptığı seyahatlerden etkilenerek bu işe merak saran Handan Benli, 2 yıldan bu yana şehirler arası yollarda direksiyon sallıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:12
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        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır şoförü kocasıyla yaptığı seyahatlerden etkilenerek bu işe merak saran Handan Benli, 2 yıldan bu yana şehirler arası yollarda direksiyon sallıyor.

        Handan Benli 12 yıl önce tır şoförlüğü yapan Ali Kemal Benli ile evlendi. Evlenmesinin ardından eşini yalnız bırakmak istemeyen Benli, onunla tırla yolculuk yapmaya başladı.

        Benli, eşinin yanında gittiği şehirler arası seyahatlerle tır şoförlüğüne merak sardı.

        Tır şoförü olmaya karar veren 10, 8 ve 4 yaşında üç çocuk sahibi Benli, 2 yıl önce ağır vasıta ehliyetini alarak bir nakliye firmasında işe girdi.

        Şehirler arası yollarda direksiyon sallayan Benli, adeta kendi evine çevirdiği tırıyla Türkiye'nin dört bir yanına yük götürüp getiriyor.

        Handan Benli (28), AA muhabirine, tır şoförlüğünü severek yaptığını söyledi.

        Eşinin de desteğiyle tır kullanmayı öğrendiğini anlatan Benli, "Daha sonra ben de ehliyetimi büyüttüm ve tır şoförü olmaya karar verdim. 2 yıldır da tır şoförlüğü yapıyorum." dedi.

        Benli, aile hayatı için zor bir meslek olduğunu, eşi ve çocuklarıyla sefer dönüşleri hasret giderdiğini belirtti.

        Kadın tır şoförü olmanın zor tarafları olduğunu ancak işini büyük bir aşkla yaptığını dile getiren Benli, şöyle konuştu:

        "İşini severek yaparsan her şey güzel. Yapmak isteyen, içinden gelen, heves eden herkese de tavsiye ediyorum.Yani inşallah yeni kadın arkadaşlarımızı da yollarda görürüz. Kadınlar ne iş yapmak istiyorlarsa korkmadan yapsın. Hepsine başarılar diliyorum, yolları açık olur, Allah yardımcıları olur inşallah."

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