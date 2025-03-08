Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi

        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Konuk Evi takımı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:09 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi
        ABONE OL

        Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Konuk Evi takımı kazandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

        Final maçında, Milli Eğitim Müdürlüğü takımını 12-10 yenen Konuk Evi şampiyon oldu.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvada derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.

        Vali Yılmaz, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri

        Benzer Haberler

        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti
        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı
        Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı
        Osmaniye'de F-16'lar kol uçuşu gerçekleştirdi
        Osmaniye'de F-16'lar kol uçuşu gerçekleştirdi
        Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD...
        Osmaniye'de çalılık alanda düşerek bacağını kıran üniversite öğrencisi AFAD...
        Kadirli'de "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi
        Kadirli'de "Kurtuluş Koşusu" düzenlendi