Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvada derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi sahasında düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

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