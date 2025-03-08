Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü.
Çamiçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 1 dekarlık alan zarar gördü.
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