Osmaniye'de masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu
Osmaniye Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu masa tenisi takımı, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakalarında Akdeniz bölge birincisi oldu.
Osmaniye Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu masa tenisi takımı, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi Grup Müsabakalarında Akdeniz bölge birincisi oldu.
Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu masa tenisi takımı, Karaman'da 5-7 Mart'ta düzenlenen grup müsabakalarına katıldı.
Müsabakalarda tüm rakiplerini yenen takım, bölge şampiyonu oldu.
Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu takımı, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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