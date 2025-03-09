Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de engelli kadın boncuktan yaptığı takılarla el becerisi kazanıyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Tuğba Canveser, boncuktan yaptığı takı ve anahtarlıklarla el becerisini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de engelli kadın boncuktan yaptığı takılarla el becerisi kazanıyor
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Tuğba Canveser, boncuktan yaptığı takı ve anahtarlıklarla el becerisini geliştiriyor.

        Metin ve Güldane Cansever çiftinin ilk çocuğu olan Tuğba, bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle gelişim bozukluğu yaşadı.

        Zihinsel ve bedensel engelli kızlarının evde iyi vakit geçirmesini isteyen ailesi, hediye ip ve renkli boncuklar aldı.

        Annesinin yardımıyla kolye, bilezik ve anahtarlık tasarlamayı öğrenen 33 yaşındaki Canveser, hem el becerisi geliştiriyor hem de keyifli zaman geçiriyor.

        Metin Cansever, AA muhabirine, kızının kedi ve köpeklerden korktuğu için sokağa çıkmak istemediğini söyledi.

        Tuğba'nın evde sıkılmaması için takı malzemeleri aldıklarını dile getiren Cansever, "Annesi nasıl takı yapabileceğini gösterdi. Sonrasında bu iş Tuğba'nın hoşuna gitti ve zevkle yapmaya başladı. Boncuktan takı yapmaktan mutluluk duyuyor. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı oluyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu
        Osmaniye'de masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu
        Tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi, öldü
        Tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi, öldü
        Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi
        Osmaniye'de düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası sona erdi
        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti
        Tır şoförü kocasından etkilenen kadın direksiyon başına geçti
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı