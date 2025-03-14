Osmaniye'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akçakoyunlu köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre, yangında 40 dekarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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