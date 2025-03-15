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        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:42
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        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.

        İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.

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