Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.
İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.