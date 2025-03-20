Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de tır ile kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır ile kamyonun karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de tır ile kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır ile kamyonun karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.E. idaresindeki 46 AIT 509 plakalı tır, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kümbet köyü yakınlarında aynı istikamette ilerlemekte olan M.K'nin kullandığı 80 AAK 602 plakalı kamyonu solladığı sırada yandan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

        Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Osmaniye'de hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
        Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada
        Tarla sulamaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Tarla sulamaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü