Osmaniye'de tır ile kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır ile kamyonun karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tır ile kamyonun karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.E. idaresindeki 46 AIT 509 plakalı tır, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kümbet köyü yakınlarında aynı istikamette ilerlemekte olan M.K'nin kullandığı 80 AAK 602 plakalı kamyonu solladığı sırada yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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