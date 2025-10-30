Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi

Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:54
        Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

