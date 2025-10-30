Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi
Osmaniye'de 7 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
