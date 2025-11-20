GÜNCELLEME - Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.