        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        GÜNCELLEME - Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:25
        GÜNCELLEME - Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 8,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

