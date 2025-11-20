Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 8,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.

        Bahçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da deprem nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem (3)
        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem (3)
        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
        Vali Yılmaz'dan deprem açıklaması: "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir o...
        Vali Yılmaz'dan deprem açıklaması: "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir o...
        Bahçe'de okullar öğleden sonra tatil edildi
        Bahçe'de okullar öğleden sonra tatil edildi
        Depreme lokantada yakalanan vatandaşları panikle kaçışları kamerada
        Depreme lokantada yakalanan vatandaşları panikle kaçışları kamerada
        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem
        Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem