Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de çobanın kaybolan 15 keçisi dron yardımıyla bulundu

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın otlatırken kaybettiği 15 keçisi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de çobanın kaybolan 15 keçisi dron yardımıyla bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir çobanın otlatırken kaybettiği 15 keçisi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Turan Tekin, otlattığı keçilerinden 15'inin eksik olduğunu fark etti.

        Tekin'in durumu bildirdiği Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede dronla araştırma yaptı.

        Havadan inceleme sonucu bulundukları yer tespit edilen keçiler sahibine ulaştırıldı.

        Tekin, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kaybolan 15 koyun dron ile bulundu
        Osmaniye'de kaybolan 15 koyun dron ile bulundu
        Osmaniye'de mavi yumurtlayan özel cins tavuk hırsızlığı kamerada
        Osmaniye'de mavi yumurtlayan özel cins tavuk hırsızlığı kamerada
        Adana'da lösemi nedeniyle ölen polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedi...
        Adana'da lösemi nedeniyle ölen polis memurunun cenazesi Osmaniye'de defnedi...
        Sahibinin 'Yetiştirmek kolay değil' dediği mavi yumurtlayan 5 tavuğu tişört...
        Sahibinin 'Yetiştirmek kolay değil' dediği mavi yumurtlayan 5 tavuğu tişört...
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 6 zanlı tutukland...
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan firari 6 zanlı tutukland...
        Osmaniye'de Eğitimci-Yazar ve Sanatçı Mehmet Erkoçak saygı gecesi
        Osmaniye'de Eğitimci-Yazar ve Sanatçı Mehmet Erkoçak saygı gecesi