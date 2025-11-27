Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

Kamera kayıtlarında, zanlıların minibüsle pazar yerine gelmeleri ve alışveriş yapan kişilerden cep telefonu çalmaları yer aldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsle pazar yerine gelen 5 zanlının telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.