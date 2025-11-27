Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de pazarda yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 27.11.2025 - 17:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:30
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemal Satır Caddesi'ndeki pazarda alışveriş yapan 2 kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsle pazar yerine gelen 5 zanlının telefonları yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

        Gözaltına alınan zanlıların çaldığı telefonlar, minibüsün gizli bölmelerinde bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kamera kayıtlarında, zanlıların minibüsle pazar yerine gelmeleri ve alışveriş yapan kişilerden cep telefonu çalmaları yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

