GÜNCELLEME 2 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

