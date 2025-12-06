Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:52
        GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında A.A. (42) idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayan ve duran H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

        Kazanın ardından tır sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

        Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bölgede ulaşım D400 kara yolundan sağlanıyor.

        - Yaralıların tedavisi sürüyor

        Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı yolculardan Mehmet Avcı, AA muhabirine, kaza sırasında uyanık olduğunu belirtti.

        İzmir'den Gaziantep'e giden otobüsün hızının yüksek olduğunu iddia eden Avcı, "Biliyordum böyle bir şey olacağını çünkü şoför süratli gidiyordu. Yolda da lastik patlamıştı, yarım saat oyalandık, onun farkını çıkarırım diye biraz hızlı gidiyordu. Tam göremedim ama sol tarafta bir araba vardı, onu geçemeyince sağdan geçmeye çalıştı, sağda da tır olunca ona vurdu." diye konuştu.

        Avcı, tıra çarpmalarının ardından otobüste panik yaşandığını belirtti.

        Yolculuğu esnasında otobüsten inmeyi düşündüğünü anlatan Avcı, şunları kaydetti:

        "Şoförün arkasında 13 numarada oturuyordum. Şoförün otobüsü kullanmasında bir tuhaflık vardı. Hatta Osmaniye'de inip Gaziantep'e minibüsle gitmeyi düşündüm, sonra vazgeçtim. Kaza sonrası ambulanslar geldi. Biz kendi çabamızla otobüsten çıktık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

