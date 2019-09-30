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Terörle anılan Amanos Dağları'na doğa gezisi

DHA

OSMANİYE'de yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos Dağları, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

OSMANİYE'de yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen Amanos Dağları, doğa tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Yıllarca terör saldırıları ve operasyonlarla anılan Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kışla Travertenleri ve Akmusa Şelalesi'nde İklim Değişikliği Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gezi programına, 91 yaşındaki Kore gazisi Kadir Tekin'in de aralarında olduğu 70 kişi katıldı. 25 bin adım ve 15 kilometre toprak yolda yürüyüş yapan ekip, Makmusa Şelalesi'nde dev Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı ve 100'üncü yıl marşı okudu. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri (ODOY)  adına konuşan Osman Demirkaynak, "Doğa güzellikleri ve yeşil deyince akla ilk Doğu Karadeniz bölgesi geliyor. Buna karşılık Amanoslara da ilgi gün geçtikçe artıyor. Gittiğimiz yerleri tanıtıyor, spor yapıyor, tanıtım filmleri çekiyor ve çevre temizliği yapıyoruz. Gezi sonrasında su oyunları ve müzik eşliğinde piknik yaptıktan sonra Hayvan Hakları Federasyonu'nun 'Tohumdan Yuvaya' projesi kapsamında 4 adet 'şadoks meyvesi' fidanını dikiyoruz" dedi.
'HAYVANLARA YUVA OLACAK'
Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları söyledi:
"Tohumdan yuvaya projesi kapsamında fidanlarımızı dikeceğiz. Bu fidanlar büyüyerek kuşlara ve diğer yaban hayvanlarına meyve ve yuva olacak. Alanlara dikim işlemini yapacağız.  Yürüyen insanları görmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü iklimimize sahip çıkmalıyız. Doğamıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

OSMANİYE

01 Ekim 2019 Salı

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