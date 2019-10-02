İki öğretmene paspas sapıyla saldıran öğrenci velisi gözaltında

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci velisi C.İ., okulda tartıştığı iki kadın öğretmeni paspas sapıyla darbetti. Polis, öğretmenlerin şikayetçi olduğu C.İ.'yi gözaltına aldı.

Olay ilçe merkezinde bulunan İrfanlı Ortaokulu'na meydana geldi. Öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ., geldikleri okulda sınıf öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ., paspas sapıyla kadın öğretmenlere saldırdı. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler, saldırgan C.İ.'den şikayetçi oldu. C.İ. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de okulda şiddete maruz kalan öğretmenleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.



OSMANİYE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:04

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