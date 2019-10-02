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Osmaniye Valisi Coşkun, yayalara öncelik verdi

DHA

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı tarafından "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'nda, makam aracıyla durarak yayalara öncelik verdi.

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakanlığı tarafından "'Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası kapsamında, Devlet Bahçeli Meydanı'nda, makam aracıyla durarak yayalara öncelik verdi.
Vali Coşkun, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla etkin bir farkındalık sağlanması için Devlet Bahçeli Meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı. İki saat süren uygulamaya, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, jandarma ve polis trafik ekipleri, zabıta görevlileri ile öğrenciler de katıldı. Burada bir açıklama yapan Vali Coşkun, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı. Ardından Coşkun ve beraberindeki diğer protokol üyeleri, yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere bilgiler verip, önceliğin yayalar olduğunu belirterek dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda el broşürlerinden dağıttılar. Vali Coşkun, daha sonra etkinlik bölgesinden ayrılırken, Devlet Bahçeli Bulvarı Karaoğlanoğlu Parkı önündeki yaya geçidinde makam aracını durdurarak yayalara yol verdi.

OSMANİYE

02 Ekim 2019 Çarşamba

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