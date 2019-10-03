Kayalıkta mahsur kalan keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor Osmaniye'de otlanırken kayalığa düşerek sıkışan 'Karakız' isimli keçi, köylüler seferber olmasına rağmen kurtarılamadı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Taşköprü köyünde, dağlık alanda otlandığı sırada kayalıklarda düşerek sıkışan 'Karakız' adlı keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor.

Taşköprü köyüne bağlı Diniker Mahallesi'nde yaşayan Bilal Uçuk, 30 Eylül günü keçilerini dağlık alana otlatmaya götürdü. Ancak keçilerden birisi yukarıdan aşağıya kayalık alanın içerisine düşerek sıkıştı. Karakız adlı keçinin sahibi Bilal Uçuk ne yaptıysa da keçisini sıkıştığı yerden kurtaramadı. Köyün imamı başta olmak üzere diğer köylülere de keçisinin kayalık alanda sıkıştığını ve kurtaramadığını söyleyen Bilal Uçuk ve diğer köylüler, dağa seyyar elektrik kablosu çekip delici kırıcı alet yardımıyla kayayı kırıp keçiyi kurtarmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar.

Kayalıkta sıkışan Karakız 3 gündür kurtarılmayı bekliyor. Keçinin kurtarılmazsa kayalıkta öleceğini söyleyen sahibi Bilal Uçuk, “3 gün önce keçim burada kayalığa düşerek sıkıştı. Kurtarılmazsa ölecek. Biz kurtarmaya çalıştık, buraya kadar kablo çektik. kayayı kırmaya çalıştık ama bir türlü olmuyor. Kaya da kırılmıyor. Kayalıktan içeri seslenildiği zaman keçi bağırıyor ben de buna çok üzülüyorum. Biz keçiyi kurtaramadık yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

OSMANİYE 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:05

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