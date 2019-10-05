Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı

OSMANİYE Sebze ve Meyve Hali´nde, özel harekât ve çevik kuvvet şubesi ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan arama kararıyla, eş zamanlı olarak hal içerisindeki 69 iş yeri ve 1 idare binasında, 4 özel harekât timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere 270 personelle baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 1093 adet fişek, 3 adet av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 170 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



OSMANİYE 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:07

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