Osmaniyespor FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-1

-STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx), Alican Uz (xx)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Ahmet Baykal (xxx), Semih Üstün (xx) (Dk.46 Taşkın Kartal), Kerim Bölük (xx), Metehan Mimaroğlu (xxx), Hamit Bayraktar (xx), Deniz Karadeniz (xx) (Dk.66 Hamza Türkmen), Cihad Ateş (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Furkan Demir (xx), Onur Kızıltaş (xx)(Dk.46 Burak Kara)
MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah Tuncel (xx), Sefa Korkmaz (x), Ahmet Topral (x) (Dk.70 Dersim Sahan Kaynak), Alpay Aldemir (xx), Ramazan Çavuş (x), Mustafa Pınar (x), Vedat Erçin (x) Dk.81 Erdinç Mergen), Ali Kemal Başaran (x), Deniz Işık (x), Burkay Ahmet Yazıcı (x) Dk.80 Fatih Gürden), Erhan Gözetlik (xx)
GOLLER: Dk.14 Ahmet Baykal, Dk.52 Metehan Mimaroğlu, Dk.83 Kerim Bölük (Osmaniyespor FK), Dk.37 Alpay Aldemir (Malatya Yeşilyurt Bld. Spor)
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Semih Üstün, Dk.45+4 Metehan Mimaroğlu, Dk.62 Burak Kara, Dk.85 Habip Bayraktar, Dk.90 Cihad Ateş (Osmaniyespor), Dk.71 Erhan Gözetlik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 6´ncı hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor´u 3-1 yendi.
OSMANİYE
05 Ekim 2019 Cumartesi
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