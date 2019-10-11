Anadolu Vakfı Osmaniye’de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle başlattığı “Değerli Öğretmenim” projesi kapsamında Osmaniye’de düzenlediği eğitimlerle öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de kişisel gelişimine katkıda bulundu.

Öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılmasının hedeflendiği “Değerli Öğretmenim” projesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle, eğitim alanındaki yöneticilerle ve lise öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 7 11 Ekim tarihleri arasında Osmaniye’de eğitim programı düzenleyen Anadolu Vakfı, öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de kişisel gelişimlerine odaklandı. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği beş günlük programda “Lise Öğrencilerine Sosyal Girişimcilik Eğitimi”, “Sosyal Girişimcilik”, “PCM Döngüsü” ve “Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi Eğitimi” alanında eğitimler verildi.

"Değerli Öğretmenim" projesi kapsamında öğretmenlerin ve eğitim alanındaki yöneticilerin; bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikleri ile toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor. Proje ile “Çözüm Odaklı ve Proje Tabanlı Düşünebilen Yeni Kuşaklar” yetişmesini desteklemek hedefiyle “Sosyal Girişimcilik” çatısı altında tamamlayıcı eğitimler veriliyor. Toplumsal sorunların çözülebilmesi için toplumun önemli değişim ögelerinden biri olan öğretmenler ve yöneticiler aracılığıyla farkındalığın artırılması, yenilikçi projelerin ortaya çıkmasının sağlanması, sosyal girişimcilik ve projeler alanında öğretmenlerin ve dolaylı yoldan gençlerin kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Bugüne kadar 48 ilde 80 binin üzerinde öğretmene ulaşan proje kapsamında, 3 binin üzerinde proje başvurusu alındı. Toplumun sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler getirmeyi teşvik etmek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik Proje Yarışmaları’nın düzenlendiği projede bugüne kadar gerçekleştirilen 9 yarışma ile 240’tan fazla ödül verildi.

OSMANİYE 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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