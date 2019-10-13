30 yıllık simitçiden 1 metre 25 santimlik simit Osmaniyeli simitçi, yapıp tezgahında sattığı 1 metre 25 santimlik simitlerle Guinnes rekorlar kitabına girmek istiyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 yıldır simit ustası olan ve el tezgahında simit satan Yunus Gezer, sattığı 1 metre 25 santimlik simitlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor.

Kadirli ilçesinde 14 yaşında el tezgahında simit satarak mesleğe başlayan Yunus Gezer, 30 yıldır simit ustalığı yapıyor. Simit hamurunun yoğurmasından fırında pişirmesine kadar tüm işlemleri yapan Yunus Gezer, diğer taraftan el tezgahına simitleri dizip ilçeyi sokak sokak gezerek simit satmaya da devam ediyor. 30 yıllık bu birikimini farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen Gezer, her gün el tezgahına 1 metre 25 santimlik simitler yapıp koyarak ilgi çekiyor. Yaptığı 1 metre 25 santimlik simitlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini belirten Gezer, yaptığı araştırmada daha önce bu konuda böyle bir rekor kırılmadığını söyledi.

Yunus Gezer’in el tezgahındaki 1 metre 25 santimlik simitler ise görenlerin ilgisini çekiyor. Bu mesleğin mutfağından geldiğini belirten Yunus Gezer, "30 yıldır simitçilik yapıyorum. El tezgahında simit satıyorum. Günlük 23 tane bu şekilde 1 metre 25 santimlik simit yapıyorum. Yaptığım bu büyük simitler kısa sürede satılıyor. Tanesini 10 TL’den satıyorum. Amacım 1 metre 25 santimlik simitlerle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek. Araştırıyorum, rekor kırmak için başvuruda yapacağım” şeklinde konuştu.

OSMANİYE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.