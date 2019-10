Osmaniyespor FK - Muğlaspor: 1-1

-STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Burak Filik (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Yasin Kılıç (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Burak Kara (x), Kerim Bölük (x), Metehan Mimaroğlu (xxx), Buğrahan Baran (xxx) (Dk.65 Ahmet Baykal), Deniz Karadeniz (xxx) (Dk.82 Semih Üstün), Cihat Ateş (x), Taşkın Kartal (x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Furkan Demir (xxx), Onur Kızıltaş (x) (Dk.14 Vedat Saygı)

MUĞLASPOR: Yunus Emre Genç (xxx), Çağlayan Menderes (xx), Adem Aydın (xx), Savaş Yorulmaz (xx) (Dk.71 Mahmut Şeker), Ramazan Özkabak (xx), Güray Fırat (xx), Anıl Yıldırım (xxx) (Dk.88 Ahmet keleş), Murat Can Bölükbaşı (xx) (Dk.82 Ercan Karaca), Batuhan Süer (xxx), Muhammet Emel (xx), Sami Can Özkan (xxx)

GOLLER: Dk.7 Sami Can Özkan (Muğlaspor), Dk.21 Furkan Demir (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: Dk.17 Batuhan Süer, Dk.21 Çağlayan Menderes (Muplaspor)TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 8´inci hafta karşılaşmasında, sahasında konuk ettiği Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.



OSMANİYE 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.