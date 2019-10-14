Osmaniyeli güreşçi Balkan Şampiyonu oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Nurşat Taşçı, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda altın madalya sahibi oldu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, güreşe yaptıkları yatırımların karşılığını almaya devam ettiklerini belirterek, geleceğin Rıza Kayaalpleri'nin Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkacağını söyledi. Loğoğlu, "Nurşat kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdiler. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, Rıza Kayaalp abilerinin izinden gidiyorlar. Güreş Eğitim Merkezimizden daha nice başarılı sporcular çıkacaktır. Bulgaristan'da şampiyon olan sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

OSMANİYE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.