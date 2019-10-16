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OKAB meclis üyeleri huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve ...

İHA

Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) Ekim ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyelerinin huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına karar verildi.

OKAB meclis üyeleri huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışladı Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı

Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) Ekim ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyelerinin huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışlanmasına karar verildi.
Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısı Osmaniye Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Kadir Kara Başkanlığında İl Özel İdare Meclis Salonunda gerçekleşti.
Başkan Kadir Kara, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, “Devletimiz tarafından an itibariyle yürütülen Barış Pınarı Harekatında görev alan tüm güvenlik güçlerimizi Allah her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Bu anlamda ülkemizi dünya konjektöründe gerek ekonomik, sosyal, gerekse siyasal açıdan zorlamaya çalışan ülkelere devletlere milletlere fırsat vermesin. İnsanlık, özgürlük adına hiç kimseye söz hakkı bırakmayanlar, ülkemizin Barış Pınarı Harekatıyla, gerçek ülke sahiplerinin kendi memleketlerinde yaşamaları güvenilir bir bölge güvenilir bir yaşam alanı adına oluşturmaya çalıştığı ve başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatını değişik bir takım manipülasyonlarla gölgelemeye çalışıyorlar. Burada milletimize düşen bu süreci bir ve bütün olarak birlik içerisinde yürütmektir. Bizde Osmaniye’nin bütününü temsil eden bir umumi heyet olarak, Osmaniye’nin siyasetine yön veren kişiler olarak ülkemizin, devletimizin, milletimizin ve ordumuzun şu anda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak yaptıklarının arkasında olduğumuzu, onlara manevi güç olarak dualarımızla ve düşüncelerimizle destek olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
OKAB Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bulanık, Türk ordusunun çıktığı bu kutlu yolda başarılar diledi. Bulanık, OKAB Ekim ayı olağan meclis toplantısından doğan meclis üyelerinin huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını sözlü olarak meclis başkanlığına sundu.
Teklif üzerine Başkan Kara teşekkür ederek, “Böylesi anlamlı ve özel bir teklife hiçbir meclis üyemizin karşı çıkmayacağından eminim. Bu sebepledir ki bu teklifi siz değerli meclis üyelerimizin oylarına sunmadan kabul ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Kara, Birlik personellerine talimat vererek meclis üyelerinin Ekim ayı olağan meclis toplantısından doğan huzur haklarını gerekli çalışmaların ve görüşmelerin yapılarak bağışın gerçekleşmesini istedi.
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı bütçesi ve yatırım programlarının görüşüldüğü oturum dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

OSMANİYE

16 Ekim 2019 Çarşamba

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