Cemile öğretmen kaza kurbanı

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nurten Öztürk Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Cemile Pekel'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sabah 08.15 sıralarında, NurdağıOsmaniye karayolu Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Cemile öğretmenin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
OSMANİYE
17 Ekim 2019 Perşembe
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