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Osmaniye'den Mehmetçiğe 2 ton yer fıstığı gönderildi

DHA

OSMANİYE'de fıstıkçı esnafı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.

OSMANİYE'de fıstıkçı esnafı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor, CHP İl Başkanı Nedim Ünlü, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice, fıstıkçı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Okunan duanın ardından, içerisinde yer fıstığı bulunan 2 ton ağırlığında, 100'er gramlık 20 bin çerez paketi, askerlere dağıtılması için, Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere yola çıktı.
Belediye Başkanı Kadir Kara, "Buradan, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, devletimizin hükümetimizin ve tüm siyasi partilerimizin hep birlikte bir bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin dirayetini ferasetini, hem masada hem de sahada gösterdiğinin bir nişanesini de Osmaniye'de biz tüm siyasiler olarak gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve hükümetinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve arkasında. Şehitler diyarı Osmaniye'den selam olsun diyerek, onlara sadece gönlümüzden, kalbimizden, yüreğimizden, aklımızdan geçenlerle verdiğimiz desteğin, dualarımızda vermiş olduğunuz desteklerinizin yanı sıra aynı zamanda manevi anlamda bir nebze de olsun Osmaniye'nin en değerli ürünü olan en bilinen ürünü olan yer fıstığını değerli kardeşlerimizin yer fıstığı üreticilerimizin bir araya getirerek toplamış oldukları ve ürettikleri bu fıstığı oradaki Mehmetçiklerimize sunmanın ve buradan onlara hep birlikte asker selamıyla selam göndermek istiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.
Katılımcılar hep birlikte asker selamı vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi.

OSMANİYE

21 Ekim 2019 Pazartesi

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