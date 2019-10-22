Otomobil ile kamyon çarpıştı 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde KadirliAdana karayolu üzeri Çukurköprü köyü yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen kaza KadirliKozanAdana karayolu Çukurköprü köyü yakınlarında meydana geldi. Süleyman akyürek idaresinde ki 35 N 0307 plakalı otomobil yol kavşağında önce 01 VE 541 plakalı traktöre ardından da Ramazan Karakuzu yönetiminde ki 01 RS 212 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası kazaya karışan araçlarda bulunan Agah Uzun (48) Ramazan Karakuzu (42),Süleyman akyürek (64) ve İsmail Parıldar (54) yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları ağır olan Agah Uzun Adana Şehir Hastanesine,Süleyman Akyürek ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğeriki yaralının ise Kozan Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

OSMANİYE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:22

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