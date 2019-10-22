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Kabak hatırası Bir buçuk metrelik kabağı gören önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor Çay ocağına ...

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir çay ocağı işleten esnafın iş yerine koyduğu 1 buçuk metre uzunluğundaki su kabağını görenler önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor, işletme sahibi ise kabak sayesinde çay satışlarının arttığını söylüyor.

Kabak hatırası Bir buçuk metrelik kabağı gören önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor Çay ocağına koyduğu 1 buçuk metrelik su kabağı sayesinde çay satışları arttı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir çay ocağı işleten esnafın iş yerine koyduğu 1 buçuk metre uzunluğundaki su kabağını görenler önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor, işletme sahibi ise kabak sayesinde çay satışlarının arttığını söylüyor.
7 Mart Mahallesinde çay ocağı işleten esnaf Bekir Cinkara, köyde bir bahçede görüp ilgisini çeken 1 buçuk metre uzunluğundaki su kabağını alarak getirip iş yerine astı. Çevre esnafında ilgisini çeken su kabağını görenler, kabağın önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
İşletme sahibi Bekir Cinkara ise bu ilginç durumdan oldukça memnun. Kabak sayesinde çay satışlarının da arttığını belirten Bekir Cinkara, "Bu kabağı arkadaşımın bahçesinde gördüm. Andırın, Haştırın köyünde yetişmiş bir kabak bu. Kabağı aldım getirdim dükkanıma astım. Bir sempati oluştu. İnsanlar gelip kabağın önünde fotoğraf çektiriyor, video çektiriyor. Kabak sayesinde çay satışlarımızda arttı” şeklinde konuştu.
Kabağın önünde hatıra olsun diye fotoğraf çektiren çevre esnafından Hayrullah Kaya ise “İlk defa gördüm böyle uzun bir kabak. Devamlı gelip giderim bu çay ocağına. İlk gördüğümde bir yay sanmıştım. Ama içinde çekirdeği filan var. Bu su kabağı dediler. Benimde ilgimi çekti. Kabak bir buçuk metre uzunluğunda önünde hatıra fotoğrafı çektirdim” dedi.

OSMANİYE

22 Ekim 2019 Salı

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