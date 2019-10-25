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Osmaniye'de zeytin hasadına başlandı

DHA

- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'yeşil altın' olarak tabir edilen zeytinin hasadına başlandı. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor.

- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'yeşil altın' olarak tabir edilen zeytinin hasadına başlandı. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor.
İlçede kurak arazileri değerlendirmek için 2005 yılında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ile Kadirli Ziraat Odası'nca başlatılan projeyle çiftçiler zeytinciliğe yönlendirildi. Başarıyla uygulanan proje kapsamında ilçede o günlerde onbinlerle ifade edilen zeytin ağacı sayısı 1 milyon 600 binlere, zeytin yetiştiren çiftçi sayısı da 700'den 5 bine ulaştı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Rüştü Özeser, projenin amacına ulaştığını belirterek, zeytinin hem ilçe ekonomisine hem de çiftçisine büyük katkı sağladığını söyledi. Her geçen yıl verimde artış olduğunu söyleyen Özeser, bu yıl da rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.
Çiftçilere 1 milyondan fazla zeytin fidanı dağıtıldığını belirten Özeser, "34 bin dönüm arazide bu yıl yetişkin 1 milyon 500 bin ağaçtan çiftçilerimiz hasat yapmaya başladı. 1 ağaçtan 60 ile 80 kilo arasında zeytin alıyoruz. Bu oran bazı ağaçlarda yükseliyor bazılarında ise düşüyor. Geçen yıl yaklaşık 210 bin tonluk bir hasat yapılmıştı, bu sezon ise 220 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Salamuralık ve yağlık olarak hasat edilen zeytinin kilosu 3-4 TL arasında alıcı buluyor. Zeytin hasadına başlayan çiftçilerimiz bu yıl yağ oranından çok memnunlar" dedi.
ZEYTİN ALTIN DEĞERİ GÖREN BİR ÜRÜN
Zeytinin kıraç alanların da ekimiyle son yıllarda yükselişe geçtiğini söyleyen Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de "Zeytin eken çiftçilerimiz şimdi para kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz zeytincilikte büyük bir mesafe kat etti. Yurt içinden her bölgeden zeytin alımı için ilçemize geliyorlar. Zeytinin pazar sorunu yok. Ağaçta dahi satışını yapan çiftçilerimiz var. Zeytin ağacı sayısının 2 milyona ulaştığı Kadirli'de çalışacak işçi ihtiyacı da artmaktadır. Zeytin mevsiminde geçici binlerce işçi evine ekmek götürüyor. Ayrıca budama ve bakımı gibi işler için de ara ara insanlar iş buluyorlar. Artık Kadirli zeytini ile adından söz ettiriyor. Zeytinciliğin gelişmesi ile birlikte 6 fabrika açıldı. Bu fabrikalarda da onlarca kişi çalışıyor. Zeytin artık Kadirli'de altın değeri gören bir ürün oldu" diye konuştu.
YAĞ REKOLTESİ YÜKSEK
Çiftçinin hasadı yapılan zeytinlerden 3-4 kilograma bir 1 kilo yağ aldığına dikkat çeken İspir, "Bu yağ rekoltesi açısından büyük bir orandır. Ayrıca geçtiğimiz yıl 14-15 TL´den satılan yağın kilo gramı bu yıl 20 TL´ye kadar alıcı buluyor. Kadirli´de dahil olmak üzere sağlık açısından daha faydalı olan zeytin yağ tüketimi her geçen gün artıyor. Bu da yağ üreten çiftçilerimizin para kazanmasını sağlıyor" dedi. 

OSMANİYE

25 Ekim 2019 Cuma

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