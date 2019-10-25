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OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde önünden ilerleyen TIR'ın dorsesine arkadan çarpan TIR sürücüsü Selahattin Damar (44), hayatını kaybetti.

Kaza, E-90 Otoyolu Gökmustafalı köyü mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye'ye doğru giden Selahattin Damar idaresindeki 33 CFH 31 plakalı TIR, aynı yönde önünde ilerleyen Yılmaz C.'nin (27) kullandığı 27 ADG 602 plakalı TIR'a bağlı 27 BHF 84 plakalı dorseye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Selahattin Damar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Yılmaz C. gözaltına alınırken, Damar'ın cenazesi ise Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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