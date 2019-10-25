Muayene için gittiği hastanenin bahçesinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 50 yaşındaki Özcan Güneşten, muayene olmak için gittiği hastanenin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00'de Kadirli Devlet Hastanesi dahiliye servisinde randevusu olan Özcan Güneşten muayenenin ardından acil servisi bahçesine çıktı. Bir ağaç dibinde hareketsiz şekilde duran Güneşten'i görenler önce uyuyor zannetti. Ancak Güneşten, uzun süre tepki vermeyince durumundan şüphelenen vatandaşlar acil servisteki doktorlara olayı bildirdiler.

Özcan Güneşten'in yanına gelen doktorlar yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Güneşten'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.