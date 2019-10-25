Osmaniye’de uyuşturucuya geçit yok

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yılın ilk 10 ayında yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 122 kişi tutuklanırken, uyuşturucu kullanmaktan bin 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk 10 ayında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu kapsamında 99 olay meydana geldiğini ve bu olaylarda toplam 213 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Gözaltın alınan şüphelilerden 42 kişinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, 122 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kullanmak suçu kapsamında 988 olay meydana geldiği, bu olaylarda toplam bin 25 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, şahısların işlemlerinin ardından talimat doğrultusunda salıverildiği kaydedildi. Yasa dışı ekim suçu kapsamında 7 olay meydana geldiği, 7 şüpheli şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Meydana gelen olaylarda 30 kilo 367,02 gram esrar, 60,02 gram toz esrar, 1 kilo 961,81 gram eroin, 831,88 gram metamfetamin, 108,90 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 699 adet extacy, 746 adet sentetik ecza, bin 795 adet captagon, 312 kök kenevir, 513,07 gram kenevir tohumu, 12 adet hassas terazi, 46 bin 275 TL para, 6 adet tabanca, 12 adet tüfek, 228 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

OSMANİYE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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