Osmaniye'de Kick Boks gecesi düzenlenecek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Avrupa ve Dünya şampiyonu kick bokscuların katılımı ile Kasım ayında Kick boks gecesine düzenlenecek.

Ünlü Kick bokscuların organizatörü Nusret Bulut Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kasım ayında Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcuların ringe çıkacağı Kickboks gecesi düzenleyeceğini açıkladı. Dövüş sporlarında Kickboks'un seyir açısından ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bulut, "Kasım ayında Osmaniye'yi Kadirli'yi Kickboks'a doyuracağız. Dünyaca ünlü, Avrupada ve kıtalar arasında şampiyonluklar yaşamış kickbokscuları Kadirli’ye getireceğiz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için bu tür organizasyonlar önemi büyük. Aileler dövüş sporu diye boks veya kickboks'a soğuk baksalar da sporun her türlüsü zararlı alışkanlıklardan koruyucudur. Ben tüm Osmaniye’yi Kasım ayında yapacağımız organizasyonumuza bekliyorum" şeklinde konuştu.

OSMANİYE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:54

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.