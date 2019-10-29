1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı kutlaması

DHA

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde doğaseverler, 1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.  

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde doğaseverler, 1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.  
Adana'daki Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), 1940 metre yükseklikteki Kadirli ilçesi Göller Yaylası Sakartaş Tepesi'ne sonbahar doğa yürüyüşü düzenledi. Fotoğraf çekme etkinliği de gerçekleştirilen yürüyüşte, grup Türk bayrağı açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Göller yaylası Yirce Kayın Ormanları'nda 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılan kulüp üyeleri, bölgeye hayran kaldı. Doğaseverler orman dokusu, çeşitli bitki örtüsü ve sonbaharın en güzel renk armonisinin oluştuğu bölgede, ağaçların sararmış yaprakları üzerinde fotoğraf çekimi yaptı.
Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Kulüp Lideri Özkan Demircioğlu, "Göller bölgesinin muhteşem doğasında gerçekleşen doğa yürüyüşünde milli bayramımızı da unutmadık. Tüm katılımcılarımız cumhuriyet bayramını zirvede büyük bir coşkuyla kutladı. Milli duygularımızın tavan yaptığı doğa yürüyüşün de sportif olarak da ruh ve beden sağlığımızı oldukça rahatlattı" dedi.   

OSMANİYE

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir görevine başladı
YEREL HABERLER Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir görevine başladı
Osmaniye’de çıkan orman yangınında 3 hektar alan yandı Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını söndürülerek kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye’de çıkan orman yangınında 3 hektar alan ...
Kadirli'deki orman yangınında 6 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kadirli'deki orman yangınında 6 hektarlık alan zarar ...
Osmaniye’de orman yangını Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını Kadirli ilçesinde çıkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X