1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı kutlaması

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde doğaseverler, 1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Adana'daki Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), 1940 metre yükseklikteki Kadirli ilçesi Göller Yaylası Sakartaş Tepesi'ne sonbahar doğa yürüyüşü düzenledi. Fotoğraf çekme etkinliği de gerçekleştirilen yürüyüşte, grup Türk bayrağı açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Göller yaylası Yirce Kayın Ormanları'nda 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılan kulüp üyeleri, bölgeye hayran kaldı. Doğaseverler orman dokusu, çeşitli bitki örtüsü ve sonbaharın en güzel renk armonisinin oluştuğu bölgede, ağaçların sararmış yaprakları üzerinde fotoğraf çekimi yaptı.

Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Kulüp Lideri Özkan Demircioğlu, "Göller bölgesinin muhteşem doğasında gerçekleşen doğa yürüyüşünde milli bayramımızı da unutmadık. Tüm katılımcılarımız cumhuriyet bayramını zirvede büyük bir coşkuyla kutladı. Milli duygularımızın tavan yaptığı doğa yürüyüşün de sportif olarak da ruh ve beden sağlığımızı oldukça rahatlattı" dedi.



OSMANİYE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:28

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