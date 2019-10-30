Osmaniye’de Kore Kültür Günü etkinlikleri yapılacak

Osmaniye'de Kore Kültür Günü etkinlikleri düzenlenecek.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz Şehitler Amfisi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kore filmi gösterimi, KoreTürkiye ilişkileri semineri, Kore’de eğitim ve Korece tanıtım seminerleri, Kore geleneksel kıyafetleriyle fotoğraf çekimi yer alacak.

Program kapsamında Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek etkinliğin tüm programları ücretsiz ve halka açık olacak.

OSMANİYE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:29

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