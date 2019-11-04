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11 yıldır bitmeyen mahkemesini sordu diye 12 yıl hapisle yargılanıyor İstanbul'da iş kazası geçirip ...

İHA

İstanbul’da 2008 yılında geçirdiği iş kazası sonrası dava açan Hasan Yıldırım, 11 yıldır bitmeyen davayı duruşma hakimine sordu diye hakkında mahkemeyi ve yargılamayı etkilemekten 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Osmaniye'de yaşayan Hasan Yıldırım (30) bir şirket ile İstanbul’a çalışmaya gitti. 2008'de İstanbul Tuzla’da bir fabrika inşaatında çalışırken yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Hasan Yıldırım ağır yaralandı. Bir süre tedavi gören genç daha sonra taburcu oldu ancak yüzde 52 engelli kaldı.
11 yıl önce geçirdiği bu kazadan dolayı iş kazası davası açan Hasan Yıldırım’ın mahkeme süreci 11 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hasan Yıldırım yargılamanın görüldüğü Osmaniye'de adliyeye giderek duruşmanın hakimine kendi iddiasına göre, “11 yıldır davam ediyor, babam yatalak annem hasta ihtiyacım var. Bu dava ne zaman bitecek” diye sordu. Ancak hakimin talebiyle hakkında Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı “Yargı görevini yapanı etkileme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, basit tehdit” suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
11 yıldır bitmeyen iş mahkemesi davasıyla zaten mağdur olduğu söyleyen Yıldırım kendisine bir mağduriyetin de bu şekilde yaşatıldığını söyledi.
Kollarından engelli olduğu için çalışamadığını belirten Hasan Yıldırım, “Bundan 11 yıl önce İstanbul’da iş kazası geçirdim. Bu iş kazası sonucunda dava açtım. Tedavi sürecinden sonra iş göremez raporu aldım. Bu dava 11 yıldan bu yana hala devam ediyor. Ben sadece davanın bu kadar uzun sürdüğü için sormaya gittim. Sormamam gerekiyormuş demek ki. Davamı hakime sorduğum için hakkımda 12 yıl hapis isteniyor. Ben zaten mağdurum. Birde bu şekilde mağdur edildim. Ben büyüklerimden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

OSMANİYE

04 Kasım 2019 Pazartesi

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