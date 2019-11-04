Kazada yaralanan genç 15 gün sonra öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kullandığı motosiklet ile kaza yapıp ağır yaralanan genç, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Caddesi üzerinde Durdu Mehmet Şen’in (21) kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı motosiklet sürücüsünü önce Düziçi Devlet Hastanesine, buradan da hayati tehlike kaydıyla Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdılar.

Burada yoğun bakım ünitesinde 15 gündür tedavi gören Durdu Mehmet Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OSMANİYE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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