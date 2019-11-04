Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana'daki Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şen, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



OSMANİYE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.