Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; Mustafa bebek öldü, 4 kişi yaralı

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OSMANİYE'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; sürücü, eşi ve kızı yaralanırken, 1 aylık oğlu Temir Mustafa yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde, OsmaniyeKadirli yolunun Hemite köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Bölücek'in kullandığı 80 AAC 450 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 L 5539 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İsmet Bölücek'in otomobilinde bulunan eşi Sultan Bölücek, çocukları Meryem (7) ve 1 aylık Temir Mustafa Bölücek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Temir Mustafa bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



OSMANİYE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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