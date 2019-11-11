DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8’e yükseldi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:36

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.