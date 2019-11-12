Osmaniye'de terör operasyonunda 7 tutuklama

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Osmaniye'de terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyeti Tahrir Şam'a (HTŞ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şahısların faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ, El Nusra ve Heyeti Tahrir Şam'a üye olma suçu kapsamında A.A., M.E., A.E., M.E., A.A., A.E., T.E ve B.A. isimli şüpheliler yakalandı.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakılırken, 7 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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