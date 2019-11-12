Hurdaya dönen otomobilden sağ çıkıp kaçtı

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza sonrası araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, KadirliSumbas karayolu üzeri Biltepe okulları civarında meydana geldi. 42 BN 614 plakalı süt tankeri kamyon ile 01 KZ 928 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücüsü tespit edilemeyen otomobil sürücüsü inerek olay yerinden kaçtı. Polis kaza yapan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

OSMANİYE 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:41

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