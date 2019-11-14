Amanoslar’da PKK sığınağı bulundu

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Osmaniye'nin Amanos kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timlerince Amanoslar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınaklarda toprağa gömülü vaziyette çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

OSMANİYE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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